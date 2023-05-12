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Пятница 12 мая

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Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште

Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште
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Джонни Депп проявит себя в роли режиссера.

Голливудский актер Джонни Депп станет режиссером киноленты под назвнием "Modi" об итальянском художнике Амедео Модильяни. В его фильме снимутся Аль Пачино, который по совместительству станет продюсером ленты, а также Пьер Нинэ и другие именитые актеры.

Кино повествует о жизни художника и его взаимодействии с другими людьми из сферы искусства. Всего фильм будет охватывать хронологию жизни художника в 48 часов.

Съемки фильма стартуют уже этой осенью в Будапеште. По сценарию, действия фильмы происходят в Париже в 1916 году.

Напомним, первый опыт в режиссуре Джонни Депп получил в 1997 году, когда снималось кино "Храбрец". Тогда Депп снимался еще и в главной роли картины. Вместе с ним на площадке работал Марлон Брандо. Фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Напомним, несколько лет назад Джонни Депп угодил в крупный скандал со своей бывшей женой Эмбер Херд, которая написала статью для The Washington Post, в которой рассказала о домашнем насилии со стороны Деппа. Потом актриса подала на него в суд, а Депп написал ответный иск на компенсацию в 50 миллионов долларов за клевету. Скандал длился с 2019 года и закончился победой звезды "Пиратов Карибского моря".

12 мая 2023, 08:40
Джонни Депп. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
The Hollywood Reporter✓ Надежный источник

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Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Axel / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

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