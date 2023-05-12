Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште

Джонни Депп проявит себя в роли режиссера.

Голливудский актер Джонни Депп станет режиссером киноленты под назвнием "Modi" об итальянском художнике Амедео Модильяни. В его фильме снимутся Аль Пачино, который по совместительству станет продюсером ленты, а также Пьер Нинэ и другие именитые актеры.

Кино повествует о жизни художника и его взаимодействии с другими людьми из сферы искусства. Всего фильм будет охватывать хронологию жизни художника в 48 часов.

Съемки фильма стартуют уже этой осенью в Будапеште. По сценарию, действия фильмы происходят в Париже в 1916 году.

Напомним, первый опыт в режиссуре Джонни Депп получил в 1997 году, когда снималось кино "Храбрец". Тогда Депп снимался еще и в главной роли картины. Вместе с ним на площадке работал Марлон Брандо. Фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Напомним, несколько лет назад Джонни Депп угодил в крупный скандал со своей бывшей женой Эмбер Херд, которая написала статью для The Washington Post, в которой рассказала о домашнем насилии со стороны Деппа. Потом актриса подала на него в суд, а Депп написал ответный иск на компенсацию в 50 миллионов долларов за клевету. Скандал длился с 2019 года и закончился победой звезды "Пиратов Карибского моря".