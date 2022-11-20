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Шоу-бизнес
Скандальные выходки Джонни Деппа: от публичного оголения до нарушений закона

Скандальные выходки Джонни Деппа: от публичного оголения до нарушений закона

Джонни Депп – красавец, разбивший миллионы женских сердец: как тех, с кем он состоят в отношениях, так и тех, с кем он никогда не встречался вживую.
прочитано 196 раз

Джонни Дэпп вернулся в большоу шоу-бизнес! Начало этому положила скандальная победа над Эмбер Херд в суде, после чего Dior сразу же возобновил с ним сотрудничество, а Рианна даже пригласила его стать звездой ее нового фешн-показа Savage х Fenty.

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Джонни Депп

Джонни Депп актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант

В честь этого давайте вместе вспомним все дерзкие и скандальные выходки Джонни Деппа: неповторимого актера и любимчика женщин.

С самого детства он отличался бунтарским характером. В 12 лет он пристрастился к сигаретам, затем перепробовал все запрещенные вещества и был даже отчислен из школы: перед этим он публично оголил "пятую точку" перед учительницей.

Запрещенные вещества сыграли роль в его дальнейшей жизни. Именно от них умер Ривер Феникс, младший брат Хоакина Феникса в клубе, принадлежавшему Джонни Деппу. Обвинений выдвинуто не было, но гибель юноши наложила отпечаток горечи как на Джонни, так и на Хоакина.

Джонни Депп и Кейт Мосс как-то разгромили номер отеля: разругавшаяся парочка испортила кучу мебели и предметов интерьера в отеле The Mark. Штраф они, конечно, выплатили, но руководство отеля включило их в черный список гостей.

Появление "под мухой" на премии Hollywood Film Awards и матерные выкрики со сцены, драка с фотографом из-за бокала напитка, татуировка Winona, посвященная Вайноне Райдер, исправленная на Wino после расставания – пусть все конфузы, произошедшие из-за игристых напитков останутся затронуты лишь поверхностно.

Расставание с Ванессой Паради тоже можно добавить в список скандальных выходок: сладкоголосая французская кошечка, которая подарила актеру 15 лет своей жизни и двоих детей, так и не удостоилась чести стать женой Джонни Деппа. Из совместного ложа актер улетел на съемки "Ромового дневника" и вернулся лишь затем, чтобы забрать вещи: на съемках он по уши влюбился в Эмбер Херд.

За время союза с Херд Депп успел нарушить закон: парочка прилетела в Австралию вместе со своими собаками, которые не имели нужных бумаг от ветеринаров.

А брак и последующий развод с Эмбер Херд стал самым главным скандалом в жизни Джонни Деппа. Эмбер Херд утверждала, что подвергалась регулярному домашнему насилию. Депп, вооружившись квалифицированными адвокатами, смог, к счастью, доказать, что все это выдумки.

Теперь дело за "малым" – вернуть потерянную репутацию.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Джонни Депп. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2022, 04:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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