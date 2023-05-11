Родион Газманов показал фанатам детское фото

Певец опубликовал в социальных сетях новый снимок.

Публика знает Родиона Газманова не только как певца и наследника знаменитой фамилии, но и как заядлого холостяка. Через пару месяцев старшему сын Олега Газманова исполнится уже 42 года. Несмотря на свой возраст, семьей и детьми артист пока не обзавелся.

Сейчас Родион Газманов полностью отдается карьере и хранит детали своей личной жизни в строгом секрете. Многочисленным поклонникам певца остается только гадать, почему же сердце такого харизматичного и успешного мужчины до сих пор свободно. Впрочем, фанаты Газманова не перестают верить, что рано или поздно он встретит настоящую любовь, создаст семью и будет делиться в соцсетях кадрами очаровательных малышей. А пока на странице артиста красуются лишь его собственные детские фото.

Сегодня Родион Газманов порадовал подписчиков новыми кадрами. Артист показал фанатам маленького себя, запечатленного на черно-белом снимке. Музыкант поделился, что благодаря нейросети ему удалось сделать фото цветным, и сообщил забавный факт. По словам Газманова, этот кадр стал одним из первых его снимков в одежде.

"Это одно из первых фото, где я одет. И вообще, почему люди так любят фотографировать своих детей с голой задницей после рождения, а? У всех же есть такая фотография, признавайтесь", – гласит шуточная подпись под фото.

