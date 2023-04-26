Заберите ребенка: жена застукала трясущегося Газманова с обнаженной дочкой

Эмоции от случившегося переполняют.

В этом году Марианна – единственная дочь Олега Газманова – отметит 20-летие. Она выросла настоящей красавицей и отрадой для певца. Ведь девочка появилась на свет, когда артисту было уже 52 года!

"После сыновей, с которыми у Олега не было проблем и вопросов, дочь – это было реальное потрясение для мужа, – рассказала его вторая жена Марина – Она казалась такой хрупкой, Олег один раз попробовал помочь мне искупать малышку, так боялся уронить, поранить , что когда я пришла в ванную комнату, он сидел вместе с Марианной, которая уютно расположилась в его ладошках. Олег был перепуган и с мольбой в глазах попросил забрать дочу и больше купать ее отказался, говорит руки и ноги затряслись от эмоций! Мужчина! А уж, когда появилось тысячи платьишек, бантиков, туфелек, Олег недоумевал!"

"Она стала рано разговаривать, и проболталась , что видит ангелов, – продолжает супруга артиста! Когда быстро бегала, разговаривала с кем– то: – Уходи с дороги, Марька бежит! Или : – Чего брюльки (брови) нахмурил, не упаду!"

Наследнице Олег Газманов позже посвятит песню и клип "Доча", где тоже в кадре будет ангел.