Как уехавший за бугор Меладзе продолжает тянуть деньги из россиян

Миллионы рублей текут в карман хитрого Меладзе.

С недавних пор музыкант Константин Меладзе живет за границей на постоянной основе. Композитор осел в Европе, но основной доход у него остался в России, хотя из-за политических взглядов пришлось пересмотреть свою жизнь.

Константин Меладзе с самого начала был среди учредителей "Первого музыкального издательства", которое работает с такими исполнителями как Зиверт, Ева Польна, Денис Клявер, Рита Дакота, Нюша и другими. Лебл выпускает их песни, раскручивает их на музыкальной арене и организует концерты. По данным "Кп", за прошлый год лебл принес 1,3 млрд рублей дохода.

На днях Константин Меладзе неожиданно вышел из состава учредителей лейбла, отказавшись от участия в прибыльном бизнесе. Не исключено, что Меладще могли просто вытеснить из компании, ведь его участие в ней оказалось непрестижным для России с точки зрения его взглядов.

Однако Константин Меладзе не захотел просто так терять огромные деньги и все равно продолжает сосать деньги из россиян, ведь других способов заработка у него попросту нет. А содержать роскошное имение в Италии на что-то надо. Для этого Константин Меладзе пошел на хитрый шаг и переписал свою долю в музыкальном лейбле с миллиардными оборотнами на сестру Лиану Меладзе. Так он продолжает получать дивиденды с лейбла и не бедствует.

Помимо лейбла у Меладзе есть и еще доход – звукозаписывающая компания "Меладзе Мьюзик". В прошлом году фирма принесла Меладзе 16 миллионов рублей дохода.