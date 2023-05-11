Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию

Пугачева не может жить в другом климате.

Недавно певица Алла Пугачева в очередной раз вернулась в Россию. Она посетила похороны своего давнего друга, модельера Валентина Юдашкина, а заодно решила некоторые неотложные дела на родине. Конечно, ее визит моментально превратился в скандал. Поклонники погнали Примадонну обратно в Израиль, ведь после всех хамских высказываний в адрес россиян ей тут теперь не рады. Несмотря на это, ничто не мешает 74-летней Пугачевой уже несколько дней находиться в Москве. Выходит, что на несколько дней она решила тут остаться.

Однако по данным осведомленных источников СМИ, Пугачева давно планировала прилететь в Россию. А может, и вовсе остаться тут навсегда. Напомним, на похоронах Валентина Юдашкина Алла Пугачева общалась с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. В конце беседы он почтенно поцеловал ее руку. Фанаты тут же решили, что речь идет о негласном примирении опальной Примадонны с представителями власти. Многие расценили это как знак того, что Пугачева теперь точно вернется в Россию.

Говорят, что Алла Пугачева не может нормально жить в жарком климате Израиля, ведь у нее много хронических проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и имунной системой. Кроме того, у детей Пугачевой накопилось много проблем, которые можно решить только на родине.

"Есть информация, что Алла Пугачева очень хочет сюда вернуться, скажем так", – заявил Михаил Шахназаров.

Пока Алла Пугачева не делала никаких заявлений насчет своего отъезда в Израиль, да и вообще о своих дальнейших планах.

Ранее в СМИ активно обсужадалась новость о продаже замка Пугачевлй за миллиард рублей. Однако позже выяснилось, что особняк не продается. Возможно, артистка передумала продавать его.