"Уголовное преследование": за что Пугачеву и Галкина* могут навсегда "закрыть"

Пугачева и Галкин* ходят по тонкому льду.

После начала спецоперации певица Алла Пугачева и ее семья попали в скандальное положение из-за собственных взглядов. Муж артистки, комик Максим Галкин* обрек певицу и детей на негласное изгнание с родины, ведь именно он первым заварил кашу и обхамил Россию и ее граждан. Сама Алла Пугачева долго хранила молчание, словно осторожно прощупывая почву и думая, что ей делать дальше. Пока Галкина* уже вовсю несло, Пугачева еще решала насущные проблемы в России и пыталась хоть как-то обустроить новую жизнь своих маленьких детей. На плечи 74-летней певицы легла тяжелая участь, и она моталась из Израиля в Россию, решая какие-то вопросы. Сам же Галкин* все это время продолжал шутить сомнительные шуточки и разъезжать по странам с гастролями. В целом семья заработала статус нежеланных гостей на родине.

Недавно Пугачева вновь вернулась в Россию – на этот раз на похороны своего давнего друга Валентина Юдашкина. То, что скандалистка так просто может хамить в адрес россиян, а потом приезжать сюда как к себе домой, возмутило фанатов.



Многие фанаты отвернулись от Пугачевой и ее семейства и даже призывали лишить их гражданства, но согласно Конституции РФ, сделать это пока невозможно. Тем не менее, положение мужа Пугачевой более шаткое, чем кажется на первый взгляд.

Журналист Сергей Мардан убежден, что надолго Пугачева в России не задержится. Скорее всего, она в очередной раз приехала "порешать вопросы" с собственностью, и никаких других причин оставаться в России у нее нет.

Журналист напомнил, что если в России примут один закон, то большинство беглецов (в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин*) больше никогда не смогут сюда вернуться.

"Господа законодатели, проголосуйте за закон об уголовном преследовании за двойное гражданство. Если вдруг он получает второй паспорт без выхода из российского гражданства, он автоматически должен получать срок, причем такой, чтобы точно сюда не вернуться", – отметил журналист.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ