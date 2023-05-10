Российский артист Михайлов оказался под пулями в Донбассе

Михайлов самоотверженно исполнял долг.

После начала спецоперации многие российские артисты выбрали патриотическую позицию и решили стойко выполнять свой долг перед отечеством. Звезды бесстрашно ездят в зону боевых действий, чтобы поддерживать российских военнослужащих и местных жителей Донбасса в непростое для них время.

Актер Александр Михайлов оказался одним из тех, кто не боясь, смело отправился под пули в Донбасс, чтобы с честью сделать свою работу. Как выяснилось, актер часто бывает в тех краях и поддерживает соотечественников, сообщает Пятый канал.

"Я там постоянно... Будьте здоровы, ребята. Победа за нами! А мы с вами!", – сказал Михайлов на концерте по случаю 78 годовщины Великой Победы.

В свежем интервью он рассказал, как недавно ему спас там жизнь 19-летний солдат. Тогда он ехал на автомобиле из Луганска в Первомайск и остановился на одном из блокпостов. Артист решил размяться и выйти из машины, но неожиданно молодой солдат закрыл дверь и заслонил его. Оказалось, артист оказался в опасной зоне, где недавно убили двух человек.