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Среда 10 мая

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Российский артист Михайлов оказался под пулями в Донбассе

Российский артист Михайлов оказался под пулями в Донбассе
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Михайлов самоотверженно исполнял долг.

После начала спецоперации многие российские артисты выбрали патриотическую позицию и решили стойко выполнять свой долг перед отечеством. Звезды бесстрашно ездят в зону боевых действий, чтобы поддерживать российских военнослужащих и местных жителей Донбасса в непростое для них время.

Актер Александр Михайлов оказался одним из тех, кто не боясь, смело отправился под пули в Донбасс, чтобы с честью сделать свою работу. Как выяснилось, актер часто бывает в тех краях и поддерживает соотечественников, сообщает Пятый канал.

"Я там постоянно... Будьте здоровы, ребята. Победа за нами! А мы с вами!", – сказал Михайлов на концерте по случаю 78 годовщины Великой Победы.

В свежем интервью он рассказал, как недавно ему спас там жизнь 19-летний солдат. Тогда он ехал на автомобиле из Луганска в Первомайск и остановился на одном из блокпостов. Артист решил размяться и выйти из машины, но неожиданно молодой солдат закрыл дверь и заслонил его. Оказалось, артист оказался в опасной зоне, где недавно убили двух человек.

10 мая 2023, 15:00
Александр Михайлов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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