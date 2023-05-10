"Скатертью дорога!": Вернувшуюся израильтянку Пугачеву погнали из России

Алле Пугачевой тут не место.

Казалось, что Примадонна уехала за границу с концами. Говорят, что она уже успела стать израильтянкой, получив местное гражданство. Опальный муж нашел себе работу, дети устроены в школу. В общем, все указывало на то, что назвавшая россиян "холопами" и "рабами" Алла Пугачева не появится на родине.

Однако она вернулась. Артистку заметили на похоронах Валентина Юдашкина, ради которых она, по слухам, и совершила такой длинный путь. Появление звезды в стране стало сюрпризом – для кого-то приятным, а для кого-то не очень. А к прощанию с именитым модельером внимание было приковано в итоге из-за присутствия там Примадонны.

Некоторых бывших коллег Аллы Пугачевой по творческому цеху ее возвращение на родину не обрадовало. Например, резко на этот счет высказалась легендарная актриса Тамара Семина. По ее мнению, звезда уже растеряла былой авторитет, поэтому сейчас она – обычная "старушка-бабушка". Так что, народная артистка всеобщей истерии по поводу приезда Примадонны не разделила.

Более того, 84-летняя звезда погнала певицу из России, потому что, мол, после бегства с поджатым хвостом на чужбину ей здесь не место. Тамара Семина вспомнила времена, когда перед звездой были открыты все двери, да и делала она все, чего ей хотелось. Вот только, говорит актриса, Примадонна такой щедрости не оценила.

"Ну и скатертью дорога! Россия им все отдала, отдала, отдала… А теперь они вот так вот с Матушкой-Родиной", – возмутила Тамара Семина поступками Аллы Пугачевой.

