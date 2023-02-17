Канистра воды и корочка хлеба: чем перебивается Меладзе на чужбине

Журналистское расследование.

Заслуженной артист России Валерий Меладзе на фоне СВО на Украине допустил ряд неоднозначных высказываний в адрес политического руководства и армии нашей страны, в результате которых попал в грандиозный скандал. Певец на некоторые время даже пропал из публичного пространства.

ПО ТЕМЕ Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался

Впрочем, как оказалось, принципы исполнителя хита "Самба белого мотылька" не так дорого и стоят. Конечно, все относительно, ценник на корпоративы Валерий Меладзе поднял в 2023 году, но просит все еще меньше, чем некоторые другие известные русофобы.

К слову, негативное отношение к российским властям совершенно не мешает артисту выступать перед государственными компаниями на чужбине. Журналисты телеканала "Царьград" провели расследование, в результате которого договорились с представителями певца о его выступлении в Дубае 9 марта.

Концертный менеджер подтвердил готовность Валерия Меладзе выступать на корпоративе отечественной госкомпании при выполнении райдера. Отдельного внимания заслуживает ценник звезды эстрады. За выход организаторы попросили девять с половиной миллионов рублей безналичной оплатой.

В райдере артиста оговаривались условия перелета, проживания в Дубае, передвижения по городу, в том числе, пожелания его большой творческой команды. Особого внимание заслуживал список продуктов, без которых Валерий Меладзе никак не может выйти на сцену.

Среди прочего, ему необходимо было предоставить пятилитровую канистру воды, черный и белый хлеб, фруктовое, овощное, сырное, мясное и рыбное ассорти, банка варенья, пачка масла, мед, лимон и так далее. Оказалось, что Валерий Меладзе не против и выпить. В райдере были указаны две бутылки виски Macallan 12 лет.