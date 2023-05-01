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Понедельник 1 мая

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"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым

"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым
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Балерина всея Руси Анастасия Волочкова обрела счастье с молодым красавцем.

Любви все возрасты покорны — сказал один поэт, а доказала наша королева шпагата. На пятом десятке лет она цветет, словно майская роза, и парит в свадебном платье, будто в первый раз. Анастасия Волочкова нашла идеального мужчину: обаятельный и привлекательный кавалер при деньгах.

Молчать о долгожданном союзе звезда не смогла. Нежно обнимая спутника, она снялась на камеру, а затем разместила видео в социальной сети. Фанаты ахнули, увидев, кого Анастасия Волочкова прибрала к рукам, а Никита Джигурда наверняка искусал локти.

Фаворитом оказался весьма известный в мире шоу-бизнеса человек и любимый многими 39-летний певец Прохор Шаляпин. Перед камерой балерина всея Руси сыграла шуточную свадьбу с коллегой, которому явно льстило внимание немолодой красотки. "Жених и невеста", — гордо провозгласила Анастасия Волочкова.


Поначалу артист собирался побыть для нее лишь Дедом Морозом, но блондинка ответила, что такой персонаж в ее жизни уже был. Тогда Прохор Шаляпин просто насладился моментом близости с потрясающей дамой нарасхват.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что это дешевый пиар, а другие — что это начало очередного романа балерины. Тем временем Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин называют себя прекрасной парой.

1 мая 2023, 13:54
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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