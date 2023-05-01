"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым

Балерина всея Руси Анастасия Волочкова обрела счастье с молодым красавцем.

Любви все возрасты покорны — сказал один поэт, а доказала наша королева шпагата. На пятом десятке лет она цветет, словно майская роза, и парит в свадебном платье, будто в первый раз. Анастасия Волочкова нашла идеального мужчину: обаятельный и привлекательный кавалер при деньгах.

Молчать о долгожданном союзе звезда не смогла. Нежно обнимая спутника, она снялась на камеру, а затем разместила видео в социальной сети. Фанаты ахнули, увидев, кого Анастасия Волочкова прибрала к рукам, а Никита Джигурда наверняка искусал локти.

Фаворитом оказался весьма известный в мире шоу-бизнеса человек и любимый многими 39-летний певец Прохор Шаляпин. Перед камерой балерина всея Руси сыграла шуточную свадьбу с коллегой, которому явно льстило внимание немолодой красотки. "Жених и невеста", — гордо провозгласила Анастасия Волочкова.





Поначалу артист собирался побыть для нее лишь Дедом Морозом, но блондинка ответила, что такой персонаж в ее жизни уже был. Тогда Прохор Шаляпин просто насладился моментом близости с потрясающей дамой нарасхват.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что это дешевый пиар, а другие — что это начало очередного романа балерины. Тем временем Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин называют себя прекрасной парой.