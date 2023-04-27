"Такая задрипанная": Голая Волочкова сунула россиянам под нос свое интимное место

Анастасия Волочкова разделась перед камерой.

Балерина всея Руси привыкла транслировать свою жизнь в Интернете. В ее социальных сетях можно найти много интересного и даже личного. Не стесняется Анастасия Волочкова показывать и очень пикантные кадры.

Любимая рубрика блондинки – фотографии из бани. Для кого-то парная – довольно интимное место, ведь люди там, как правило, оказываются в неглиже. Но эта история не про балерину, которая привыкла там находиться с камерой. Артистка разделась, все самое сокровенное заботливо прикрыла веником и сделала снимок, который опубликовала в своем микроблоге.

Так Анастасия Волочкова и сунула россиянам под нос свое интимное место в виде бани, на состояние которого сразу обратили внимание суровые пользователи. Многим не дает покоя то, как "неопрятно" выглядит парная. Собственно, об этом народ и сообщил артистке в комментариях.

"Банька уже такая задрипанная. Грязно то как, фу! Какая антисанитария", – возмущаются пользователи.

Кто-то даже упрекнул помощницу блондинки Лолочку за то, что она плохо убирается. Впрочем, наблюдать любимое место балерины в таком виде им придется недолго. Анастасия Волочкова разместила этот снимок, чтобы напомнить поклонникам о том, что скоро парной предстоит перенести реконструкцию.