"Некрасивая и рыхлая": разошедшаяся Пугачева публично задрала платье

Алла Пугачева подняла настроение Максиму Галкину*.



Совсем недавно пару Аллы Пугачевой и Максима Галкина* уже подозревали в проблемах из-за отсутствия свежих фотографий. Однако же проигнорировавшая претензии публики чета продолжила предаваться воспоминаниям.

Вот и Максим Галкин* в своем блоге вновь обернулся назад: опубликовал архивные фото с супругой, на котором примадонна изображена в весьма пикантном виде. Разошедшаяся в танце Алла Пугачева публично задрала платье и продемонстрировала всем собравшимся свои ноги.

В подписи Максим Галкин* указал, что это одна из его любимых фотографий Аллы Пугачевой. Снимок был сделан пару лет назад, на празднование 45 летнего юбилея юмориста.

И, пусть нашлись те, кто воспринял фотографию с восторгом и похвалил отношения звезд шоу-бизнеса, были и те, кто оказался недоволен подобной откровенностью.

"После таких убойных фильтров в зеркало совсем тошно смотреть наверное", "Тучная и скучная, букли и балахоны", "Всегда была некрасивая и рыхлая. Сейчас немерено операций, заменено в организме все", Ножки искиком", "Теперь у них любое фото из России будет любимым. Остались вместо жизни одни воспоминания, – высказались пользователи Сети о снимке Аллы Пугачевой, выложенном Максимом Галкиным*.

* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

