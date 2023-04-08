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Суббота 8 апреля

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У разбитого корыта: оставшийся без единой копейки Милохин продает последнее

У разбитого корыта: оставшийся без единой копейки Милохин продает последнее

Даня Милохин попал в трудную ситуацию.

Туда, где трава зеленее, отправился зимой Даня Милохин. Наплевал он и на предостережение своего продюсера, и на контракт с шоу "Ледниковый период".

Однако в своем последнем интервью Милохин признался, что пожалел о содеянном. Ведь потенциальные работодатели испугались его безответственности на шоу и теперь боятся предлагать ему контракты: уверены в том, что он может подвести и их.

Кроме того, именно в России осталось лояльная к блогеру аудитория, которая обеспечивала Дане Милохину много миллионные просмотры и, как следствие, большое количество рекламных контрактов.

Из-за этого оставшийся практически без единой копейки Милохин признался что продает последнее. Так к покупателю на днях отправилась иномарка Дани. Автомобиль он покупал совсем недавно за 7,5 млн., но теперь смог сбыть его лишь за 5 млн.

В период высоких заработков Даня Милохин не задумался ни на секунду о том, что в его жизни может настать трудный период. Поэтому сейчас юношу, который буквально остался у разбитого корыта, практически содержат друзья. Например Моргенштерн* совсем недавно свозил приятеля на отдых в Таиланд, где они с Даней Милохиным попали в аварию на мопеде.


* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

8 апреля 2023, 13:30
Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "ДЖАРАХОВ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
YouTube / @vmeste.project

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