У разбитого корыта: оставшийся без единой копейки Милохин продает последнее

Даня Милохин попал в трудную ситуацию.



Туда, где трава зеленее, отправился зимой Даня Милохин. Наплевал он и на предостережение своего продюсера, и на контракт с шоу "Ледниковый период".

Однако в своем последнем интервью Милохин признался, что пожалел о содеянном. Ведь потенциальные работодатели испугались его безответственности на шоу и теперь боятся предлагать ему контракты: уверены в том, что он может подвести и их.

Кроме того, именно в России осталось лояльная к блогеру аудитория, которая обеспечивала Дане Милохину много миллионные просмотры и, как следствие, большое количество рекламных контрактов.



Из-за этого оставшийся практически без единой копейки Милохин признался что продает последнее. Так к покупателю на днях отправилась иномарка Дани. Автомобиль он покупал совсем недавно за 7,5 млн., но теперь смог сбыть его лишь за 5 млн.

В период высоких заработков Даня Милохин не задумался ни на секунду о том, что в его жизни может настать трудный период. Поэтому сейчас юношу, который буквально остался у разбитого корыта, практически содержат друзья. Например Моргенштерн* совсем недавно свозил приятеля на отдых в Таиланд, где они с Даней Милохиным попали в аварию на мопеде.





* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

