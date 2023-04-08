Нешуточные страсти: преобразившаяся Степаненко окружена толпами женихов

Может ли Елена Степаненко вскоре отправиться под венец?



После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко, как уверены многие, решила показать теперь уже бывшему супругу кого он потерял. И в этом она действительно преуспела: юмористка 8 апреля отмечает 70-летие, однако кардинально преобразившейся женщине вряд ли можно дать больше 50 лет.

Впрочем, многие связывают это преображение с разводом и по иной причине: якобы в браке Елена не обладала подобной свободой. И лишь после расставания смогла инвестировать значительную сумму как в свое преображение, так и в свою карьеру.

И, судя по всему, старания окупились с лихвой. Карьера получила новый виток, а преобразившаяся Елена Степаненко теперь окружена толпами женихов. Однако есть и те, кто хочет предостеречь женщину.

Например экстрасенс Зираддин Рзаев, изучивший личность Елены Степаненко, рассказал журналистам о том, что в личной жизни юмористки кипят нешуточные страсти, но, увы, у большинства из ее поклонников цели продиктованы отнюдь не сердцем. Именно поэтому в серьезные отношения с ними Елене, уверен он, лучше не вступать.

"Преследуют меркантильные цели", – раскрыл эзотерик намерения ухажеров Елены Степаненко.