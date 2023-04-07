"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину

Алла Пугачева и Максим Галкин* познакомились в 2001 году. С того момента пара практически не расставалась. Сначала они вместе работали — записывали песни и вели мероприятия. Позже отношения перешли в романтические, и в 2011 году они зарегистрировали отношения.
Оставаясь верной мужу, осенью прошлого года Алла Пугачева с детьми покинула Россию. Сейчас семья живет в Израиле, а Максим Галкин* с удвоенной силой зарабатывает деньги. Иногда даже кажется, будто он бросил семью, не появляясь дома.
Ближайшие концерты состоятся в Европе, и пока поклонники разглядывают видео юмориста из Вены. Так, юморист, расположившись на веранде и попивая апельсиновый сок, внезапно переделал себя в женщину. Некоторые поклонники обвинили Максима* в использовании фильтров в социальных сетях, украшающих его лицо и надувающих розовые губы.
"Можно уже фильтр младенца использовать", "Какой макияж, только ресницы забыли накрасить!", "Такой цвет лица ровный", — зло комментируют видео недоброжелатели Галкина*.
Как правило, артист не обращает на такие уколы внимания. В напряженном графике у него нет времени разбирать каждый комментарий. Впереди у Максима Галкина* большая половина европейского тура.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.