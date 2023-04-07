"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены

Нежащихся Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду сняли камеры.

В последнее время ходят слухи о том, в браке Никиты Джигурды и Марины Анисиной не все гладко. На их фоне фигуристке даже пришлось делать публичное заявление о том, что никакого развода ждать не стоит, а отношения с музыкантом у нее по-прежнему прекрасные. Стоит отметить, что артист сам провоцирует разговоры о неурядицах в семье, чересчур нежно общаясь с Анастасией Волочковой.

Звездные друзья очень много времени проводят вместе, ведь их, помимо неформальных встреч, связывает работа. С недавних пор балерина и певец вместе играют в одном спектакле. Вчера они вновь встретились на сцене, а после выступления в очередной раз поразили народ своими теплыми отношениями. Стоя перед камерами, Никита Джигурда подарил своей "богине" букет красных роз, а она, растрогавшись, принялась признаваться ему в чувствах.

"Я тебя очень люблю!" – без стеснения произнесла Анастасия Волочкова.

В какой-то момент музыкант жадно впился губами в балерину. Поцеловал он свою подругу в щеку, а потом хотел убежать от внимания прессы, но после просьб блондинки остаться все же задержался. Вот что вытворяет за спиной у жены Никита Джигурда! Так что, неудивительно, что слухи о его разводе то и дело появляются. Но не стоит забывать, что Анастасия Волочкова просто тепло дружит с музыкантом, и о романтике речи быть не может.