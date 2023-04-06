Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину

Ничто не вечно под солнцем, и Тодоренко призналась.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в браке всего пять лет, но за это время они смогли многое пройти вместе, пережить несколько кризисов и даже были на грани развода. Мать и отец двух замечательных сыновей Михаила и Мирослава с виду гармоничная и счастливая пара, но мало кому известно, что на самом деле все далеко от этой видимости.

На днях Регина Тодоренко призналась, что в их паре бывают кризисы. Она прикрепила смайл в виде разбитого сердца, дав понять поклонникам, что не все гладко.

Как выяснилось, все, что Регина Тодоренко показывает в своем блоге, это всего лишь картина "идеальной семьи", которая на самом деле отличается от действительности. В жизни все далеко от идеала, ошарашила новостью Регина.

"Это особенность соцсетей. Все представляется в розовом свете. Какая красивая пара, какая любовь. Значит ли это, что мы не ссоримся? Что у нас не было кризисов? Нет…", — написала Регина Тодоренко.

Напомним, в последнее время вокруг отношений Регины Тодоренко и Влада Топалова ходит немало слухов. Поговаривают, что после рождения второго ребенка в паре начались серьезные разногласия. Ранее Тодоренко признавалась, что однажды даже угрожала Топалову разводом.