"Я с тобой разведусь": бьющаяся в истерике Тодоренко треснула надоевшему Топалову

Тодоренко не выдержала бытовухи.

Рано или поздно каждая семья сталкивается с таким периодом, когда любовь уходит на второй план, и пара увязает в дебрях бытовухи и ежедневных рутинных проблем. Причем это происходит с каждой семье, независимо от ранга, уровня дохода и статуса. Звезды российского шоу-бизнеса не исключение.

Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов оказались в такой же ситуации. Во время одной из ссор Тодоренко не выдержала и выпалила: "Я с тобой разведусь!". Однако Влад Топалов уже однажды пережил развод – родителей. Поэтому он раз и навсегда пообещал себе не допустить того же в своей семье. И тогда он пошел ва-банк.

"Развода не дам! Мы будем жить с тобой вечно", – заявил Топалов.

К счастью, эта ссора на грани развода давно в прошлом, и сейчас Топалов и Тодоренко живут душа в душу и воспитывают двух очаровательных малышей. Выходом из кризиса оказались простые свидания, вспоминала потом Регина. Психолог посоветовал паре регулярно выбираться на свидания и устраивать себе культурные и романтические вылазки. Это очень помогло звездам, и кризис в отношениях миновал.

В этом году Регина Тодоренко и Влад Топалов отметят свой первый значимый юбилей – пять лет совместной жизни.