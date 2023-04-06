Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами
Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
партнеры
Четверг
6 апреля
Лента новостей
19:00
"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке
18:40
"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья
18:20
"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России
18:00
"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо
17:40
"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач
17:20
"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение
17:00
Рынок Москвы пополнили 15 новостроек
16:40
"Власть свергнуть": предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления
16:20
У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание
16:00
Торчит как у Панина! Развалившийся в ванне Милохин схватил рукой мокрую колбаску
15:40
В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"
15:20
Киркоров об отношениях с Давой после гей-скандала: Он звонит ночью
15:00
"Я ухожу": Лишившаяся волос Волочкова сказала последние слова перед скорым концом
14:40
"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности
14:20
"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу
14:00
"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство
13:40
"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру
13:20
"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим
13:00
"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой
12:40
Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви
12:20
"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне
12:00
Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева
11:40
"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный
11:20
Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным
11:00
"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой
10:40
"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган
10:20
"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию
10:00
"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга
09:40
Как приобрести недвижимость в Белоруссии
09:20
"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым
09:00
"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов
08:40
"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли
08:20
Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
08:00
"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети
06:07
В Москве не хватает видовых квартир
04:07
Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод
02:10
Названы крупнейшие застройщики России
00:06
"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода
00:06
Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока
23:01
Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах
22:00
МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора
21:00
В центре Москвы в здании загорелся кабинет
20:40
"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене
19:50
Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?
19:00
"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой
18:20
"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина
18:00
Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации
17:40
"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
17:20
"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения
16:40
Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова
Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае
"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну
"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой
Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева
Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо

"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо

На безымянный пальчик Анастасии Волочковой надели шикарный бриллиант!
прочитано 784 раза

Балерина всея Руси не привыкла скрывать от поклонников свою личную жизнь. Чаще всего раскрывает все подробности она на своей странице в соцсетях, которая пестрит фотографии из разных периодов жизни артистки. Туда она заявилась в фате и свадебном платье, не один раз вместе с Никитой Джигурдой и, конечно, там же Анастасия Волочкова, как правило, хвастается своими кавалерами.

ПО ТЕМЕ

"Я ухожу": Лишившаяся волос Волочкова сказала последние слова перед скорым концом

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Было время, когда возлюбленные у танцовщицы менялись с ошеломительной скоростью. Не успевали поклонники привыкнуть к одному "любимому", как его сменял другой. Правда, с прошлого декабря в микроблоге блондинки мужчины перестали появляться. Не считая, конечно, Никиты Джигурды. Но он-то не может быть возлюбленным блондинки, потому что женат.

Но сегодня Анастасия Волочкова подала знак о том, что, возможно, в ее жизни все еще есть мужчины, которые ею восхищаются и потому балуют! На своей странице она разместила снимок, на котором засветила шикарное кольцо на безымянном пальце.

"Мой близкий друг подарил 4,9 карат", – сообщила поклонникам балерина всея Руси.

Кто же этот щедрый приятель, остается только догадываться. Впрочем, вполне возможно, что скоро она раскроет его личность. Зная Анастасию Волочкову, она не упустит возможность похвастаться очередным своим воздыхателем.

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2023, 18:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой

Тайная жизнь Примадонны стала явной

Шоу-бизнес

"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный

Ведущий Борис Корчевников показал свое истинное лицо
Шоу-бизнес

"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру

Елена Малышева совершила отчаянный поступок.
Шоу-бизнес

"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу

Федор Бондарчук рассказал о виновнике грустных событий

Гороскоп

"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Здоровье

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание
Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
Диетолог составил для россиян весенний рацион
В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+