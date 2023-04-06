"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо

На безымянный пальчик Анастасии Волочковой надели шикарный бриллиант!

Балерина всея Руси не привыкла скрывать от поклонников свою личную жизнь. Чаще всего раскрывает все подробности она на своей странице в соцсетях, которая пестрит фотографии из разных периодов жизни артистки. Туда она заявилась в фате и свадебном платье, не один раз вместе с Никитой Джигурдой и, конечно, там же Анастасия Волочкова, как правило, хвастается своими кавалерами.

Было время, когда возлюбленные у танцовщицы менялись с ошеломительной скоростью. Не успевали поклонники привыкнуть к одному "любимому", как его сменял другой. Правда, с прошлого декабря в микроблоге блондинки мужчины перестали появляться. Не считая, конечно, Никиты Джигурды. Но он-то не может быть возлюбленным блондинки, потому что женат.

Но сегодня Анастасия Волочкова подала знак о том, что, возможно, в ее жизни все еще есть мужчины, которые ею восхищаются и потому балуют! На своей странице она разместила снимок, на котором засветила шикарное кольцо на безымянном пальце.

"Мой близкий друг подарил 4,9 карат", – сообщила поклонникам балерина всея Руси.

Кто же этот щедрый приятель, остается только догадываться. Впрочем, вполне возможно, что скоро она раскроет его личность. Зная Анастасию Волочкову, она не упустит возможность похвастаться очередным своим воздыхателем.