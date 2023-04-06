Торчит как у Панина! Развалившийся в ванне Милохин схватил рукой мокрую колбаску

Сначала сперма, теперь колбаска – насыщенные будни Дани Милохина.

Популярный видеоблогер и певец Даня Милохин сейчас живет в Дубае. Уезжая из России, молодой человек разорвал рекламные контракты, отказался от участия в "Ледниковом периоде" и решил начать новую жизнь. Помогает ему во всем его новый друг — небезызвестный исполнитель песен "Кадиллак" и "Cristal & МОЁТ".

Так, Даня Милохин запускает свой бизнес в Дубае. 21-летний тиктокер откроет свою парикмахерскую. Теперь, по заверению парня, его финансовое положение придет в норму. Ранее он жаловался, что карте остались последние 400 тысяч рублей.

После тяжелых трудовых будней, Даня решил отдохнуть в ванне. Развалившийся в теплой воде блогер не забыл сделать фотографии для своих поклонников. Прямо в кадре Милохин схватил рукой мокрую колбаску на пицце "Пепперони". Над композицией кадра, к сожалению, никто не подумал, поэтому сзади торчит шланг, прямо как у Панина.

Ранее скандально прославившийся актер тоже засветил свой шланг на одной из фотографий. Алексей Панин приобрел в Испании автомобиль, а после покупки отправился на мойку. Тогда старший коллега Дани Милохина пошутил, якобы решил освоить новую профессию — мойщик машин.