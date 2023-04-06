"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию

Поклонники в шоке от видео с Дарьей Мороз.

39-летняя актриса театра и кино Дарья Мороз знакома многим зрителям, в первую очередь, как бывшая супруга режиссера Константина Богомолова, нынешнего мужа Ксении Собчак. Пара развелась в 2018 году после 8 лет союза. Однако, в фильмографии яркой блондинки с короткой стрижкой есть немало знаковых ролей.

Так, Дарья Мороз сыграла в фильме "Стальная бабочка" и сериале "Содержанки". Известна актриса и ролями в театре — как в постановках Константина, так и других режиссеров. Недавно на сцене состоялась премьера спектакля "Фрида", в котором Дарья сыграла главную роль.

Сюжет постановки крутится вокруг молодой Фриды Кало. В 18 лет персонаж, которого сыграла Мороз, попала в страшную аварию. Через всю жизнь она пронесла огромную боль, однако оставила после себя невероятное культурное наследство. Кроме этого, в постановке отражены отношения между Фридой и ее мужем Диего, который принес ей множество страданий.

"Прикована к койке, она боролась со своей болью и продолжала создавать", — такую рецензию на постановку написала одна из зрительниц.

Кроме Дарьи Мороз, в постановке задействован музыкант Петр Дранга. Он исполнил музыкальные партии в постановке. Зрители были удивлены таким сочетанием звезд, однако, оказались очень довольны походом на необычный спектакль.