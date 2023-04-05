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Среда 5 апреля

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"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице

"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице
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Сябитова столкнулась со страшными последствиями операции.

Три года назад главная телесваха России Роза Сябитова была госпитализирована. Ей сделали плановую операцию по удалению опухоли в матке. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако тогда она и не подозревала, что ждет ее впереди.

В своем телеграм-канале взрезанная хирургами между ног Роза Сябитова рассказала о трудностях пройденного пути. Она призналась, что для нее это особенная миссия, которая может помочь другим. Тем не менее, Роза буквально взвыла от горя, когда на нее навалилось испытание.

"Мы, женщины рождаемся с менструальными циклами, родами, менопаузой, и это часть нашей жизни. И мне не понятно, почему про климакс не принято говорить, а тех, кто это делает, осуждают? Мое желание объяснить, не бояться естественных изменений организма, слушать врачей и спокойно пройти этот период, вызвал шквал негодования и оскорблений в мой адрес", – отметила Сябитова.

Телесваха рассказала, что после ее признаний на нее посыпался весь негатив, люди забросали ее помидорами и просили прекратить говорить об интимной части жизни женщин.

"Вы сошли с ума, раз рассказываете подробности своей интимной части", – писали Сябитовой комментаторы.

Роза Сябитова призналась, что ничуть не стесняется говорить об интимном. Более того, она всегда готова ответить на самые сокровенные вопросы. К публикации Роза прикрепила снимок из больницы.

"Когда врачи спасли мне жизнь, удалив опухоль вместе с маткой, я стала "недоженщиной", существом, не способным быть продолжательницей рода, и делать счастливым мужчину. Люди! Мы в древнем Чосоне? Откуда такая дремучесть в век высоких технологий? Я не хочу обсуждать гендерное неравенство,но есть желание донести женщинам истину: "Нам не должно быть стыдно, что мы стареем! Это не наша вина! Жить без матки – это не преступление! А злопыхатели и ханжи пусть завидуют, как мы продолжаем наслаждаться жизнью. И если я смогу помочь своим примером, дать надежду и успокоить, то буду продолжать это делать", – написала Роза Сябитова.

К счастью, сейчас все страшное позади. Роза прошла качественную реабилитацию и теперь регулярно наблюдается у врачей.

5 апреля 2023, 16:20
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал "Сябитова Роза"• Требует проверки

Фоторепортаж

Гузеева признала Сябитову святой

Розе подарили уникальный ретро-автомобиль 1964 года.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова вне программы "Давай поженимся!" общаются редко.
Дмитрий Дибров с супругой поздравляют Сябитову.
Роза Сябитова и пианист Юрий Розум дружат уже много лет.
Роза Сябитова с дочерью Ксенией.
Торт для Розы.
Прог для юбиляра.

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