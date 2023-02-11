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Суббота 11 февраля

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Сообщившая об алкоголизме Сябитова взмолилась о сочувствии: Все повторяется

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Болезненная тема для Розы Сябитовой.

По стопам Ольги Орловой, регулярно раздающей мудрые советы своим подписчикам, решила пойти и Роза Сябитова. В своем Телеграм-канале она завела рубрику "Вопрос-ответ", где рассуждает теперь о ситуациях, в которые попадают ее фолловеры.

Одна из женщин спросила знаменитую сваху, как поступить с сыном, который увлекся спиртным. Вредная привычка провоцирует постоянные скандалы между ним и его женой, но пока что паре удается мириться.

Вначале Роза Сябитова призналась, что ее родители столкнулись в свои годы с таким же испытанием: отец пил, а мать регулярно его выгоняла. Впоследствии, увы, родительница и сама пристрастилась к бутылке.

"Все повторяется, независимо от того, что мы живем в век высоких технологий", – поделилась сообщившая об алкоголизме своих родителей Роза, добавив, что от чистого сердца надеялась на то, что нынешнюю молодежь такие проблемы минуют.

Подписчицу свою звезда "Давай поженимся!" попросила, скрепя сердце, не вмешиваться и дать детям прожить свою судьбу. Затем заговорившая о вредной привычке мужчины Роза Сябитова взмолилась о сочувствии, попросив безутешную мать принять сына когда тот опустится "на дно" и проявить к нему безусловную материнскую заботу.

11 февраля 2023, 21:42
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Сябитова Роза"✓ Надежный источник

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