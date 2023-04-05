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Среда 5 апреля

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"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой

"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой
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Анастасия Волочкова публично призналась в чувствах.

Уже не первый год поклонники подозревают, что между балериной всея Руси и скандально известным музыкантом что-то большее чем дружба. И не останавливает эти разговоры даже тот факт, что Никита Джигурда женат. Впрочем, артистка могла бы с легкостью увести мужчину. Уже была ситуация, когда Анастасия Волочкова стала разлучницей и забрала у участницы шоу "Давай поженимся" кавалера и улетела с ним на Мальдивы.

За общением танцовщицы с женатым певцом наблюдает вся страна, выискивая доказательства того, что их связывает не только дружба. Да, и сами они время от времени дают публике повод думать о романе. Накануне Никита Джигурда опубликовал в своем микроблоге новое видео, под которым балерина решила оставить комментарий, который наверняка привлек внимание многих.

Анастасия Волочкова в своем послании перестала скрывать отношения, которые ее связывают со скандально известным артистом.

"Никита, горжусь тобой и люблю! Помни, что завтра у нас спектакль!" – написала блондинка, дав понять, что испытывает трепетные чувства к своему приятелю, а также решает с ним рабочие вопросы.

Стоит полагать, что это признание никак не связано с романом, который приписывают звездам. И балерина, и музыкант не раз объявляли о том, что между ними царит крепкая дружба. Да, и недавно жена Никиты Джигурды выходила на связь и пресекла слухи о разводе, заверив, что с супругом у нее все хорошо. После этого фанаты наверняка поняли, что Анастасия Волочкова вряд ли разрушит этот крепкий союз.

5 апреля 2023, 14:00
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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