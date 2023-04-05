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Среда 5 апреля

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"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина*

"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина*
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Максим Галкин* постоянно проживает в Израиле.

В прошлом году на фоне геополитических событий, некоторые отечественные звезды, которые, как минимум, с 2014 года активно зарабатывали деньги и прекрасно себя чувствовали в России решили покинуть нашу страну. В их числе оказался и шоумен Максим Галкин*.

И все бы ничего, но часть так называемых звезд ударилось в русофобию. Дамы не упускать возможности заработать на новой, благодарной западной публике, артисты на своих концертах стали делиться политическими лозунгами, направленными против властей, армии и народа России.

Юморист Максим Галкин* и его коллеги, в том числе, музыкант Андрей Макаревич* рэпер Алишер Моргенштерн*, актер Артур Смольянинов, шоумен Михаил Шац* и другие артисты были признаны минюстом РФ иностранными агентами, что повлекло за собой определенные юридические последствия.

К примеру, супруг Аллы Пугачевой, буду собственником семейного замка в деревне Грязь, никак не может избавиться от недвижимости. Одна из причин – никто в России не хочет иметь дел с иностранным агентом.

Меж тем, журналист Михаил Шахназаров уверен, что русофобы заслуживают более сурового наказания. Он предложил "подкрепить статус иноагента" и запретить им въезжать на территорию России.

К слову, блогер имел в виду не только Максима Галкина*. Жесткое предложение он озвучил на фоне выходки комика Семена Слепакова, который не просто покинул страну, но и записал песенку с глумлениями над солдатами.

*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ

5 апреля 2023, 06:16
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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