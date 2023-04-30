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Воскресенье 30 апреля

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"Больше пяти минут не сможешь": немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу

"Больше пяти минут не сможешь": немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу
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У Дмитрия Диброва в жизни наступила черная полоса.

Последние годы выдались для Дмитрия Диброва непростыми. Все началось еще в 2020-м, когда во время светского мероприятия телеведущему стало плохо. Скорая увезла его в больницу, где поставили диагноз: инсульт.

Сейчас ведущему ТВ 63 года, а его супруге – только 34 года. Апрель 2023 года стал непростым для семьи. Сначала Полина Диброва пожаловалась, что от них ушла вся прислуга, после стало известно, что программа "Кто хочет стать миллионером?" ищет нового ведущего на место ее супруга. "Вишенкой" на этом торте неприятностей стала авария, в которую попал шоумен. Машина звезды врезалась в полицейский автомобиль. А всего через несколько дней в доме Дибровых обрушился балкон...

По Сети поползли слухи, что немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу, ведь потерял работу, которая была единственным способом заработка. Помимо этого, здоровье шоумена тоже вызывает у поклонников вопросы.

"Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово. Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь", – жаловался Дибров еще в 2020 году.

Теперь же появилась информация, что руководство Первого канала готово предложить Дмитрию работу, правда, уже не в таком рейтинговом шоу, а значит, и денег будет меньше. Скорее всего, несмотря на это, телеведущему придется согласиться, ведь в семье трое маленьких детей, которых нужно обеспечивать, плюс ко всему молодая жена, запросы которой нужно тоже учитывать.

30 апреля 2023, 17:27
Фото: Photographers / Legion-media / www.legion-media.ru
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Фоторепортаж

Дибров побил Меньшикова на премьере

Певец Марк Тишман.
Телеведущая Елена Малышева.
Хореограф Егор Дружинин с супругой Вероникой.
Телеведущая Анфиса Чехова.
Ее коллега Арина Шарапова.
Актриса Надежда Сысоева и генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.
Певица Нюша.
Актер Олег Меньшиков с женой Анастасией.
Телеведущий Дмитрий Дибров.
Телеведущая, модель и дизайнер Мария Кравцова.
Бизнес-леди Екатерина Одинцова.
Певец Валерий Сюткин.
Актриса Ирина Безрукова.
Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым.

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