"На голову посыпались камни": обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии

Семья Дмитрия Диброва напугана до мурашек.



Беда, как говорится, не приходит одна. Видимо поэтому на семью Дмитрия Диброва и обрушилась целая лавина неприятностей. Вначале он попал в серьезную аварию, затем лишился работы, оставив всю семью без средств к существованию. Теперь же произошла новая неприятность.

В доме телеведущего обрушился балкон. Произошло это совершенно внезапно, к тому же частично обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии.



"Все было хорошо пока на голову не посыпались камни", – плачется в личном блоге супруга Дмитрия Диброва.

Приехавший мастер сообщил, что конструкцию уже не спасти, поэтому нужно срочно сломать ее, пока никто не пострадал. Сразу после на участок выехали рабочие с перфораторами, которые и начали разбирать балкон.

Произошедшее сильно расстроило жену Дмитрия Диброва Полину, ведь она тщательно ухаживала за их семейным гнездышком и задабривала, как признается, их домового. Но, увы, это не помогло. Видимо, уверена женщина, в дело вмешалось роковое число 13, ведь именно столько лет они и проживают совместно в этом особняке.

Таким образом, в жизни экс-ведущего "Кто хочет стать миллионером "наступила настоящая черная полоса. И, уверены некоторые, что посетившего их дом священника нужно попросить вернуть деньги за некачественно оказанную услугу. Ритуал по окроплению дома святой водой не сработал и неприятности продолжают терзать семью Дмитрия Диброва.





