Королева выдала интимные подробности свидания с любовником на съемной квартире: Это полезно

Наташа Королева рассказала занятный факт биографии.

В 90-х Наташа Королева и Игорь Николаев были одной из главных пар российского шоу-бизнеса. Кто бы мог подумать, что певица смогла обмануть возлюбленного, который был на 13 лет старше. По слухам, артистка наставила рога супругу с горячим стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан).

И вот теперь Королева выдала интимные подробности первого свидания с любовником. Как оказалось, одну из встреч парочка провела на съемной квартире Тарзана, и молодой человек угощал артистку абрикосовым вареньем, которое передала его мама. Наташу Королеву это настолько впечатлило, что теперь в семье даже отмечается праздник – День абрикосового варенья.



Практически сразу после развода Наташа Королева вышла замуж за Тарзана, у пары родился сын Архип. Скоро супруги отметят очередную годовщину своих отношений, которые не закончились, даже несмотря на скандал, случившийся в 2020 году. Тогда стало известно, что Глушко изменял Королевой в их доме, пока она была на гастролях. Но звезда все же нашла в себе силы простить мужа.

Кстати, секретом крепкого брака певица считает объятия. По словам знаменитости, они очень часто обнимаются. Артистка утверждает: даже ученые говорят о "целительной" силе столь простого действия.

"Мы очень часто обнимаемся: это полезно. Бывает, мы приходим домой, уставшие. Включим интересный фильм и обнимаемся", – говорит Королева.