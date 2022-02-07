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Шоу-бизнес
"Ничто не предвещало": секрет стриптизера Тарзана раскрылся через 20 лет жизни с Королевой

"Ничто не предвещало": секрет стриптизера Тарзана раскрылся через 20 лет жизни с Королевой

Все привыкли думать, что второй муж Наташи Королевой зарабатывает холеным телом. Но два года назад, отметив 50-летие, Тарзан решил, что хватит протирать стринги и елозить у шеста. Он завершил карьеру стриптизера и открыл в себе талант живописца. Корреспондент "Дни.ру" побывал на вернисаже Сергея Глушко.
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Сергей, как думаете монетизировать Ваше увлечение живописью?

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Пока про это не думал. У меня нет цели продавать картины. Да они для меня и цены не имеют. Хотя их уже много – два десятка, причем хранятся они по обе стороны Атлантики, у меня дома, у тещи, в частных собраниях.

Откуда вообще у Вас взялась эта тяга к холсту и кисти?

Наверное, это пришло откуда-то свыше. Я начал писать ровно год назад. У меня нет специального профессионального образования, хотя и учился в художественной школе. Как-то одну мой картину увидел друг из Питера и стал уверять, что надо непременно начать рисовать. Звонил мне постоянно и спрашивал, не начал ли я еще.

Наташа как относится к Вашей живописи? Критикует ли?

Если ей что-то не нравится, она это говорит прямо. У нас так принято. Я ей тоже не льщу, в отличие от многих. И могу сказать: "Наташа, это плохо!" Как и она мне. Но мое занятие живописью стало для жены шоком. Человек, с которым она прожила 20 лет, вдруг обнаружил в себе грань, о которой она еще не знала. Казалось, жена знает меня до морщинки. Везде! Ничто не предвещало, что вдруг я стану рисовать.

Никас Сафронов дал мастер-класс Тарзану. Фото: Дни.ру

На выставке представлено несколько портретов супруги. А где же собственные автопортреты, ведь чье тело рисовать, если не Ваше!

Мне пока это не очень интересно. Есть много всего прекрасного вокруг!

Любимый образ Тарзана. Фото: Дни.ру

Голодающий художник Жоан Миро рисовал свои галлюцинации. Уильям Тернер просил матросов привязать его к мачте во время шторма, чтобы изобразить потом бурю на море. Анри Матисс ездил смотреть на то, какие бывают цвета, в Марокко. А Вам что нужно для работы?

Наташа Королева прекрасна и в жизни... Фото: Дни.ру

Отсутствие кого-либо рядом. Все мои работы написаны в то время, когда дома никого не было. Закрываешься и начинаешь творить.

Жена потом не ревнует, когда возвращается и видит обнаженку на холстах?

...и на картинах супруга. Фото: Дни.ру

Надо знать меня и мою жену (смеется). У меня и у Наташи особое отношение к обнаженному человеческому телу, ведь это творение Божье, красота природы. Особенно в женском теле! Женское тело я готов писать бесконечно. И уже предупредил жену, чтобы она готовилась позировать обнаженной!

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Фото: Дни.ру
Автор: 7 февраля 2022, 12:11 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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