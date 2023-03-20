"Харламов убит": Асмус жестко отомстила бывшему мужу

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус, который случился в 2020 году, многих оставил с открытыми ртами. И по той причине, что до сих пор не понятно, что же стало камнем преткновения, и из-за того, что бывшие супруги до сих пор живут вместе.
Однако, если Гарик уже встретил новую возлюбленную и тратит свои эмоции исключительно на нее, Кристина до сих пор не может успокоиться. Использует каждую возможность, чтобы уколоть бывшего возлюбленного.
Каждые несколько фотографий Кристина Асмус показывает себя в пикантном виде, но еще чаще кривляется. Последняя же ее публикация объединила в себе обе страсти актрисы. Бывшая жена Гарика Харламова и купальник надела, и продемонстрировала множество выражений лица.
В качестве шутки Асмус вместо подписи к фотографии написала более 20 хештегов ( Ключевых слов – Прим. ред.). Постаралась она предугадать реакцию подписчиков на снимки, поэтому использовала те слова и фразы которые могли бы быть написаны критиками.
Впрочем поклонники экс-супруги Гарика Харламова ее творческий порыв оценили, как и оценили ее внешнюю привлекательность. Некоторые даже посчитали, что красотка Асмус жестко отомстила бывшему мужу сексуальными фотокарточками.
"Харламка пусть слюнями обтекается", "Пусть теперь жалеет", "Вы прекрасны, Богиня! Каждый пальчик бы целовал на ваших идеальных ножках", "Харламов убит вашими фото",
– поддержали пользователи бывшую жену Гарика Харламова.