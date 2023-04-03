Престарелая разведенка Лолита охмурила женатого друга Цекало: Счастливая

Лолиту застукали во время поцелуя.

Об амурных делах популярной российской певицы, актрисы и телеведущей Лолиты Милявской ходят легенды. Звезда эстрады лишь официально была замужем пять раз, но так и не смогла построить счастливую семью. А неофициально... В общем, поклонников у артистки было много.

Однако, как призналась сама Лолита Милявская, даже когда в ее жизни были "периоды с мужиком", бытовые вопросы все равно приходилось решать ей, никто не помогал исполнительнице хита "Ориентация север" с домашними проблемами.

Об этом актриса рассказала Пятому каналу. Во время короткого интервью она искренне порадовалась за супругу Народного артиста России Игоря Золотовицкого, с которым сыграла в сериале Федора Бондарчука "Актрисы".

"Какая его жена счастливая", – подчеркнула Лолита Милявская. По словам звезды, ее партер по сцене в перерывах между съемками постоянно созванивался с супругой, чтобы объяснить, как включить газ.

К слову, коллеги по цеху знакомы довольно давно. Престарелая певица отметила, Игорь Золотовицкий приходил в гости, еще когда она жила с Александром Цекало в коммуналке. А сейчас роль требовала от нее охмурить друга своего бывшего мужа.

Так что на съемочной площадке Лолиту Милявскую застукали во время поцелуя, прописанного в сценарии. Актриса подчеркнула, что ей довольно сложно дался этот эпизод.