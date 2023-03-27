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Шоу-бизнес
"Жир опять начал образовываться": Лолита показала дырки от липосакции

"Жир опять начал образовываться": Лолита показала дырки от липосакции

Лолита никогда не стеснялась показать голое и несовершенное тело.
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Недавно Лолита Милявская показала свою фигуру без прикрас. Певица показала живот и бока и рассказала, как можно быстро от них избавиться. По словам звезды, достаточно просто подтянуть штаны. Но эксперты считают, что одними штанами Лолита не обошлась. По словам косметолога Татьяны Аюповой, над внешностью Лолиты поработала целая армия специалистов.

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Косметолог разглядела на теле Лолиты Милявской следы пластических операций. По словам Аюповой, певица довольно часто прибегает к жирургии. При этом мышцы у нее развиты слабо, что приводит к быстрому исчезновению эффекта пластики и возвращения жира.

"Лолита – сторонница липосакции. Если взглянуть на брюшную стенку, будут видны ямки. Видно, что где-то местами жир опять начал образовываться. Мы видим странную форму пупка. Судя по всему, абдоминопластика", – рассказала косметолог.

Таким образом, можно сказать, вспоровшая живот Лолита показала всем дырки от липосакции. Ведь ямки не что иное как следы этой хирургической манипуляции.

Напомним, ранее Лолита Милявская признавалась, что похудела при помощи грамотного эндокринога, который скорреткировал ее гормональный фон.

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 марта 2023, 12:00 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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