Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию

Многие звезды шоу-бизнеса ежедневно ведут борьбу за счастье.



Депрессия считается самым распространенным в мире расстройством психики. По данным ВОЗ, около 280 млн. человек лишены возможности ощутить счастье. И перед лицом болезни все равны: и звезда шоу-бизнеса, и простой работник завода.

Редакция Дни.ру собрала подборку про тех звезд шоу-бизнеса, кто одолел депрессию. И многие из них открыто рассказывают о своем диагнозе, чем делают благое дело. Артисты не только дестигматизируют проблему, но и призывают решать ее, обращаясь за помощью к специалистам.

Анджелина Джоли – психологическое здоровье главной голливудской красотки пошатнулось после развода родителей и толкнуло ее в объятья запрещенных веществ и самобичевания. Журналистам Джоли признавалась, что даже подумывала нанять для себя киллера. Однако, к счастью, передумала. Даже очередной этап депрессии, который буквально лишил звезду шоу-бизнеса желания вставать с постели, она смогла перебороть при помощи съемок в новом фильме.

Смерть матери лишила юногопочвы под ногами. Много лет он игнорировал собственные переживания и натягивал улыбку. Счастью, в конечном итоге он все-таки прибегнул к терапии, которая вытянула Гарри из цепких лап депрессии. Сделал муж Меган Маркл и вклад в борьбу с диагнозом: рассказал о нем в своей книге "Запасной".очень подкосила смерть его первого продюсера Юрия Айзеншписа. К счастью, руку помощи ему протянула Яна Рудковская, которая оказала коллеге по шоу-бизнесу всестороннюю поддержку и помогла найти хороших специалистов.стал подтверждением того, что многие комедийные актеры на самом деле глубоко печальные люди. На съемочной площадке он смешил всех до колик, но дома мужчина буквально рыдал. В один из тяжелых моментов актер все же обратился к психиатру, которой помог Джиму и облегчил его состояние.оказалась в депрессии из-за проблем в личной жизни. Сильный след оставил на ее психике развод с Александром Цекало. Журналистам певица призналась, что два месяца провела в психиатрической клинике имени Кащенко. Это буквально спасло звезду российского шоу-бизнеса. Теперь она смело обращается к специалистам, если чувствует малейшую тревогу.На актрисутоже повлиял развод с первым мужем. Пребывала она в таком отчаянии, что даже подумала наложить на себя руки, но вовремя вспомнила о своей любимой маме. В итоге женщина сразу же обратилась за помощью к психотерапевту, который прописал ей антидепрессанты.Российский актертакже на собственном опыте познал, что такое депрессия. Увлекшийся Анастасией Заворотнюк артист потерял покой после того как узнал, что его жена захотела с ним развестись. К счастью, Сергей обратился в клинику, врачи которой смогли вылечить звезду шоу-бизнеса от депрессии.