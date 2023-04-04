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Шоу-бизнес

Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию

Многие звезды шоу-бизнеса ежедневно ведут борьбу за счастье.
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Депрессия считается самым распространенным в мире расстройством психики. По данным ВОЗ, около 280 млн. человек лишены возможности ощутить счастье. И перед лицом болезни все равны: и звезда шоу-бизнеса, и простой работник завода.

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Редакция Дни.ру собрала подборку про тех звезд шоу-бизнеса, кто одолел депрессию. И многие из них открыто рассказывают о своем диагнозе, чем делают благое дело. Артисты не только дестигматизируют проблему, но и призывают решать ее, обращаясь за помощью к специалистам.

Анджелина Джоли – психологическое здоровье главной голливудской красотки пошатнулось после развода родителей и толкнуло ее в объятья запрещенных веществ и самобичевания. Журналистам Джоли признавалась, что даже подумывала нанять для себя киллера. Однако, к счастью, передумала. Даже очередной этап депрессии, который буквально лишил звезду шоу-бизнеса желания вставать с постели, она смогла перебороть при помощи съемок в новом фильме.

Смерть матери лишила юного принца Гарри почвы под ногами. Много лет он игнорировал собственные переживания и натягивал улыбку. Счастью, в конечном итоге он все-таки прибегнул к терапии, которая вытянула Гарри из цепких лап депрессии. Сделал муж Меган Маркл и вклад в борьбу с диагнозом: рассказал о нем в своей книге "Запасной".
Диму Билана очень подкосила смерть его первого продюсера Юрия Айзеншписа. К счастью, руку помощи ему протянула Яна Рудковская, которая оказала коллеге по шоу-бизнесу всестороннюю поддержку и помогла найти хороших специалистов.
Джим Керри стал подтверждением того, что многие комедийные актеры на самом деле глубоко печальные люди. На съемочной площадке он смешил всех до колик, но дома мужчина буквально рыдал. В один из тяжелых моментов актер все же обратился к психиатру, которой помог Джиму и облегчил его состояние.
Лолита оказалась в депрессии из-за проблем в личной жизни. Сильный след оставил на ее психике развод с Александром Цекало. Журналистам певица призналась, что два месяца провела в психиатрической клинике имени Кащенко. Это буквально спасло звезду российского шоу-бизнеса. Теперь она смело обращается к специалистам, если чувствует малейшую тревогу.
На актрису Холли Берри тоже повлиял развод с первым мужем. Пребывала она в таком отчаянии, что даже подумала наложить на себя руки, но вовремя вспомнила о своей любимой маме. В итоге женщина сразу же обратилась за помощью к психотерапевту, который прописал ей антидепрессанты.
Российский актер Сергей Жигунов также на собственном опыте познал, что такое депрессия. Увлекшийся Анастасией Заворотнюк артист потерял покой после того как узнал, что его жена захотела с ним развестись. К счастью, Сергей обратился в клинику, врачи которой смогли вылечить звезду шоу-бизнеса от депрессии.
Анджелина Джоли. Фото: Kika Press / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 4 апреля 2023, 08:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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