Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Юлии Пересильд вдали от дома было не одиноко.

В последнее время россияне с новой силой заговорили о картине Клима Шипенко "Вызов", потому что она вот-вот выйдет на экраны. Главную роль в нем сыграла Юлия Пересильд. Актриса со съемочной группой оказалась в космосе, после чего поклонникам, конечно же, стало интересно, как проходил отрывок ее жизни на орбите. Благодаря попавшим в Сеть кадрам народ узнал, чем же занималась Юлия Пересильд в перерывах между съемками вдали от дома.

На странице знаменитой блондинки в соцсетях появилась свежая публикация, которой она дала понять, что контента из космоса в ближайшее время будет достаточно. На этот раз звезда решила поделиться кое-чем очень личным. Как оказалось, за время работы над фильмом ее отношения с коллегами-мужчинами стали очень крепкими, даже интимными. Ведь именно с ними она разделяли моменты своей повседневной жизни: они вместе ужинали, шутили, смотрели в иллюминатор.

"Мы уже сложились в единый экипаж", – отметила Юлия Пересильд, добавив, что скучает по этим временам.

Благо, у нее остались фотографии. Тот самый интим с толпой мужчин в виде близких отношений сняли на камеру прямо в космосе. На опубликованном в Сети кадре запечатлена счастливая актриса в окружении четырех коллег, один из которых режиссер картины Клим Шипенко. Фото сделано в невесомости, поэтому у звезды аж волосы дыбом встали. На это, кстати, обратили внимание и поклонники.

"На Незнайку на Луне похожа в хорошем смысле этого слова!", – шутят фанаты под постом Юлии Пересильд.