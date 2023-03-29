Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть

Имя российской актрисы Юлии Пересильд зазвучало с новой силой после съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, где актриса ради съемок полетела в космос. Актрису стали воспринимать как смелую и самоотверженную, а ее жизнь заиграла новыми красками.
Впрочем, жизнь Юлии Пересильд всегда была окутана флером тайны. Когда актриса спуталась с женатым режиссером Алексеем Учителем, то тоже старалась скрывать эту связь, но ничего не вышло. В итоге все узнали, что Юлия родила от него двух дочерей. Лишь спустя время Учитель признал отцовство и перестал скрывать их роман, который теперь в прошлом.
Недавно Юлия Пересильд перестала скрывать новые любовные отношения с коллегой по цеху Михаилом Тройником. Однако ни Юлия, ни Михаил не распространяли подробности о своем романе. Пересильд разве что говорила, что Тройник "подсадил" ее на древнюю китайскую практику. Впрочем, на днях все воочию увидели, как сильно звезды любят друг друга.
На вечеринке по случаю дня рождения Михаила Тройника Пересильд не отходила от него и устроила интим прямо на глазах у всех. Пара танцевала под громкую музыку, обнималась, целовалась, а в какой-то момент Пересильд и вовсе запрыгнула на своего любовника.