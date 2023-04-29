"Все раздуто": народ ахнул при виде сраженного Раком Леонтьева

Валерий Леонтьев разбит, но не сломлен.

Как и другие звезды в преклонном возрасте, 74-летний исполнитель шлягера "Казанова" вынужден вести непубличную жизнь. Равнодушный к сплетням и пересудам артист задумался о душе. А ведь еще не так давно было время, когда Валерий Леонтьев совершил роковую ошибку, которую толком, видимо, не осознал.

Всего восемь лет назад на музыкальном конкурсе он дал от ворот поворот молодой певице, которая сейчас известна как Клава Кока и давно состоялась в мире шоу-бизнеса. Несмотря на то, что члены жюри преградили путь к славе, она добилась своего.

Спустя годы Валерий Леонтьев встретился и спел с этой девушкой на одной сцене, даже не вспомнив, что обрубил ей крылья. Поклонники блондинки заподозрили, что мужчина не устоял перед ее обаянием и связали это с астрологией. Якобы певца сразили Рак и Лев, под влиянием которых Клава Кока родилась 23 июля 1996 года.

На фоне этой истории в Сети начали обсуждать финансовое положение артиста. Сплетники судачили, мол, Валерий Леонтьев снизил ценник на выступления из-за низкого спроса. Продюсер Сергей Лавров объявил, что "это все раздуто на ровном месте".

Что ж, охотно верим! Валерий Леонтьев не утрачивает актуальности как музыкальный исполнитель и выглядит гораздо моложе своих лет. Не сосчитать, сколько раз народ ахнул при виде артиста от восторга. Получается, Леонтьев имеет полное право получать приличные гонорары за кропотливый творческий труд и свои песни.