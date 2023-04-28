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Пятница 28 апреля

19:00"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры 18:40"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала 18:20На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники 18:00"Остается молиться": бледный как мел Корчевников скрючился в агонии 17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены 16:40Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию 16:20Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники 16:00"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием 15:40Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое 15:20Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда 15:00В Москве в пруду нашли двух утопленников 14:40"Вырезать": Шахназаров вынес приговор плюнувшему в россиян Смольянинову* 14:20"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой 14:00"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману 13:40В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар 13:20В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы 13:00Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой 12:40"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой 12:00"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался 11:40"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым 11:20Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов 11:00Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову 10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник 17:40Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 17:20Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой 17:00Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть 16:40"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами 16:20Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края
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"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала

"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала
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Елена Малышева вновь подняла тему, которая у многих вызвала тошноту.

Нужно постоянно меняться для того, чтобы оставаться на гребне успеха. Эту истину понимает и Елена Малышева, которая вместе со своими коллегами привнесла в шоу "Жить здорово!" на Первом канале некоторые нововведения.

Рубрика "Глупые вопросы" позволит каждому участнику шоу сесть на специальную скамейку и спросить докторов о том, за что его раньше уже пристыдили врачи в поликлинике, либо близкие.

"Вопросы эти по всем статьям глупые", – плюнувшая, на первый взгляд, в народ Малышева сразу же подчеркнула, что для врачей, в отличие от бабок на скамейке, глупых вопросов не бывает.

Первая гостья затронула тему, которая, должно быть, заставила многих похихикать. Ее ребенок ест козявки, поэтому ее интересует, не принесет ли это вреда здоровью малыша. Тогда ведущая шоу предложила проголосовать.

"Ребенок ест козявки. Кто считает, что это опасно? – обратилась к залу Елена Малышева. – Кто считает что, как говорится, ешьте вы свои козявки на здоровье?"

После того, как все гости шоу в эфире Первого канала проголосовали, коллега Малышевой успокоил молодых мам: это безопасно, однако во время добывания "лакомства" ребенок может поцарапать нежные внутренности носика.

Следующие гостьи спросили Елену Малышеву о том, можно ли мочить Манту, может ли быть новорожденный соленым на вкус, а также допустимо ли использовать водку для снятия жара у детей.

Отвечая на последний вопрос, телеведущая строго-настрого запретила использовать алкоголь для снижения температуры. Тем самым Елена Малышева, фигурально выражаясь, плеснула водки в сторону от малышей, ведь нежная кожа впитывает этанол, что вызывает у ребенка опьянение.

28 апреля 2023, 18:40
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал, шоу "Жить здорово!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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