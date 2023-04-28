"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала

Елена Малышева вновь подняла тему, которая у многих вызвала тошноту.



Нужно постоянно меняться для того, чтобы оставаться на гребне успеха. Эту истину понимает и Елена Малышева, которая вместе со своими коллегами привнесла в шоу "Жить здорово!" на Первом канале некоторые нововведения.

Рубрика "Глупые вопросы" позволит каждому участнику шоу сесть на специальную скамейку и спросить докторов о том, за что его раньше уже пристыдили врачи в поликлинике, либо близкие.

"Вопросы эти по всем статьям глупые", – плюнувшая, на первый взгляд, в народ Малышева сразу же подчеркнула, что для врачей, в отличие от бабок на скамейке, глупых вопросов не бывает.

Первая гостья затронула тему, которая, должно быть, заставила многих похихикать. Ее ребенок ест козявки, поэтому ее интересует, не принесет ли это вреда здоровью малыша. Тогда ведущая шоу предложила проголосовать.

"Ребенок ест козявки. Кто считает, что это опасно? – обратилась к залу Елена Малышева. – Кто считает что, как говорится, ешьте вы свои козявки на здоровье?"

После того, как все гости шоу в эфире Первого канала проголосовали, коллега Малышевой успокоил молодых мам: это безопасно, однако во время добывания "лакомства" ребенок может поцарапать нежные внутренности носика.

Следующие гостьи спросили Елену Малышеву о том, можно ли мочить Манту, может ли быть новорожденный соленым на вкус, а также допустимо ли использовать водку для снятия жара у детей.

Отвечая на последний вопрос, телеведущая строго-настрого запретила использовать алкоголь для снижения температуры. Тем самым Елена Малышева, фигурально выражаясь, плеснула водки в сторону от малышей, ведь нежная кожа впитывает этанол, что вызывает у ребенка опьянение.



