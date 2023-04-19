"Нужен кто-то более солидный" : унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес"

Леонид Якубович не может вести программу вечно.

Леонид Якубович с 1991 года является бессменным ведущим шоу "Поле чудес". В этот проект он попал неслучайно. На протяжении семи лет – с 1984 по 1991 год Якубович работал аукционистом, и его манера вести капитал-шоу сразу понравилась продюсерам. Леонид Якубович с легкостью прошел пробы и до сих пор радует своих поклонников жизнелюбием и добрым юмором.

Однако по понятным причинам Леонид Якубович не может вести программу вечно, ведь рано или поздно на смену ему придет преемник. Ведущий и так уже 32 года говорит: "Крутите барабан!" К тому же, ведущего на этом посту уже и так однажды подменял его коллега Валдис Пельш.

Конечно, увольнять Леонида Якубовича никто не собирается, но и держать его никто не намерен. Продюсер Павел Рудченко считает, что найти достойную замену Якубовичу будет не так трудно.

"Может, кто-то из комиков захочет попробовать себя на новом поприще. Тем более, из Comedy Club они начинают расползаться по другим каналам. Но мне кажется, нужен кто-то более солидный", – предположил продюсер.

Таким образом, он мысленно убрал Якубовича из шоу "Поле чудес".

Ранее Леонид Якубович жестко пошутил над гостями в своей манере. Вместо приза ведущий достал из черного ящика перец. Но если раньше все закрывали на это глаза, то теперь такие шуточки ему не прощают, россияне воспринимают их как издевки.