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Среда 19 апреля

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"Нужен кто-то более солидный" : унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес"

"Нужен кто-то более солидный" : унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес"
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Леонид Якубович не может вести программу вечно.

Леонид Якубович с 1991 года является бессменным ведущим шоу "Поле чудес". В этот проект он попал неслучайно. На протяжении семи лет – с 1984 по 1991 год Якубович работал аукционистом, и его манера вести капитал-шоу сразу понравилась продюсерам. Леонид Якубович с легкостью прошел пробы и до сих пор радует своих поклонников жизнелюбием и добрым юмором.

Однако по понятным причинам Леонид Якубович не может вести программу вечно, ведь рано или поздно на смену ему придет преемник. Ведущий и так уже 32 года говорит: "Крутите барабан!" К тому же, ведущего на этом посту уже и так однажды подменял его коллега Валдис Пельш.

Конечно, увольнять Леонида Якубовича никто не собирается, но и держать его никто не намерен. Продюсер Павел Рудченко считает, что найти достойную замену Якубовичу будет не так трудно.

"Может, кто-то из комиков захочет попробовать себя на новом поприще. Тем более, из Comedy Club они начинают расползаться по другим каналам. Но мне кажется, нужен кто-то более солидный", – предположил продюсер.

Таким образом, он мысленно убрал Якубовича из шоу "Поле чудес".

Ранее Леонид Якубович жестко пошутил над гостями в своей манере. Вместо приза ведущий достал из черного ящика перец. Но если раньше все закрывали на это глаза, то теперь такие шуточки ему не прощают, россияне воспринимают их как издевки.

19 апреля 2023, 17:47
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Леонид Якубович лично управлял вертолетом.
Леонид Якубович в компании Ирины Родниной и главы Дубны Вячеслава Мухина.
Роман Будников и Виталий Елисеев возглавляли велозабег.
Леонид Якубович и Ирина Роднина раздавали детям эскимо.
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Екатерина Шпица на фоне главной достопримечательности центральной площади Дубны.
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