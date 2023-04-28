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Пятница 28 апреля

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Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое

Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое
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Что сказал Максим Галкин*?

Весной прошлого года юморист отказался от своей беззаботной жизни в России, где его любили поклонники и приглашали к сотрудничеству самые громкие проекты. От своей родины артист открестился и теперь занимает себя концертами, на которых поливает грязью кормившую его страну. В общем, жизнь Максима Галкина* кардинально изменилась.

Мужа Аллы Пугачевой критикуют как простые россияне, так и звездные и теперь уже бывшие коллеги по шоу-бизнесу. Зато у шоумена осталась поддержка со стороны таких же отвернувшихся от России звезд. К примеру, Лайма Вайкуле, которая недавно поделилась очень занимательными перспективами на будущее своего давнего друга.

Певица ни с того ни с сего заявила, что из Максима Галкина* получился бы хороший президент России. К слову, еврей-юморист далек от политики и это, по мнению блондинки, его преимущество. Как отреагировал на ее слова сам комик, долгое время было неизвестно. Но, благодаря болтливости Лаймы Вайкуле, его заявление о президентстве России, которое он сделал в личной беседе, стало громким.

"Ну ты, конечно, наговорила!" – процитировала слова друга, который явно и не глядел строну политики. Впрочем, сама артистка стоит на своем и в разговоре с мужем Аллы Пугачевой сказала, что не жалеет о своих словах.

"Я говорю: "Максим, прости, но это мое мнение" – привела свою реплику в ответ Галкину* певица.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.

28 апреля 2023, 15:40
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
СтарХит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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