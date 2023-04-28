"Вырезать": Шахназаров вынес приговор плюнувшему в россиян Смольянинову*

Карен Шахназаров сообщил о ликвидации актера.

Режиссер Карен Шахназаров считает ненужной меру наказания для осуждающих Россию актеров. Ранее стало известно, что сцены с такими актерами призывают вырезать из российского кино.

По мнению Шахназарова, такой необходимости нет. Ведь если картина получилась хорошей, можно закрыть глаза на высказывания человека в реальной жизни. Поэтому не стоит сразу ликвидировать человека, уверен режиссер.

"Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина "9 рота" была. Что, вырезать и испортить картину?" – заявил Шахназаров в комментарии Пятому каналу.



В заключение режиссер добавил, что наличие гражданской позиции для человека всегда необходимо. И она не всегда должна совпадать с общепринятой, все люди разные. Поэтому даже если актер осуждает свою родину, это еще не повод избавляться от него раз и навсегда. Таким образом, Карен Шахназаров реабилитировал Артура Смольянинова*, который осудил действия российских властей и нахамил в адрес российских граждан. Перед этим он сбежал из России и заявил в интервью, что готов идти воевать на стороне Украины.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ