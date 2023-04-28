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Пятница 28 апреля

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"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым

"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым
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Лолита сильно обожглась.

Российская певица Лолита Милявская прекрасно выглядит и чувствует себя в свои 59 лет. Недавно на концерте она заявила, что настолько вдохновлена молодыми талантами и их неиссякаемой энергией, что в шутку заявила о готовности снова забеременеть.

Это и неудивительно, ведь у Лолиты всего один ребенок – Ева Цекало, которую она родила от продюсера Александра Цекало. Отцовство долго скрывали, так как со здоровьем девочки было не все в порядке из-за недоношенности. Дело в том, что дочь Лолиты родилась с особенностями – у нее синдром Аспергера, что является отставанием от развития.

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала", – признавалась Лолита в одном из интервью.

После развода с Александром Цекало Лолита стала буквально нищебродкой. Мало того, что она осталась фактически одна с особенным ребенком на руках, так еще и без денег. Тогда в жизни артистки наступили тяжелые времена.

В то время Лолита потеряла не только мужа, но и партнера по кабаре-дуэту "Академия". Она потеряла не только работу, но и большую часть доходов. Однажды настала критическая точка, и Лолита позвонила бывшему, чтобы попросить денег.

"Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку", – отметила Лолита.

Позже выяснилось, что приятель Лолиты Тигран Кеосаян, которому она откровенно все рассказывала о своих проблемах, просто слил все Александру Цекало, а тот включил это в сценарий фильма "ландыш серебристый". Это было настоящее предательство. Но Лолита все равно смогла поднять голову и стать успешной, несмотря ни на что.

28 апреля 2023, 11:40
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

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