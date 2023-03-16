"У нее огромный": под одеждой красотки Лолиты нашли мужской болт

Лолита Милявская удивила многих своими тайнами.



"Я себя сделала сама, я никому ничего не должна", – спела однажды Лолита. И вряд ли найдется хоть один человек, кто сможет поспорить с тем, что своему успеху брюнетка обязана кому-то иному.



Чтобы немного разобраться в характере Лолиты психолог Александра Метальникова сделала подробный анализ личности певицы. Поделилась она им с журналистами портала Подмосковье сегодня.



У Лолиты Милявской, по словам эксперта, очень большой запас телесной энергии. Впрочем, и сама энергетика у артистки очень сильная. Именно поэтому она редко болеет и может похвастаться крепким здоровьем.

В ходе разбора под одеждой красотки Лолиты нашли мужской болт, который дополняет своей Янской энергией нежные Иньские вибрации. Говоря образно в энергетике артистки сплелись воедино и женская помада, и мужской болт, которые находятся у Милявской в полнейший гармонии.

Также отличительной способностью Лолиты является качество, которое, наверняка, и помогло ей прийти к успеху. При всей своей творческой натуре человек она очень рациональный. У нее высокий уровень организованности, она трезво и без сантиментов смотрит на жизнь. Но при этом всем любит Лолита Милявская бескорыстно и без стеснения открывает сердце другим людям.

"У нее огромный потенциал к тому, чтобы быть духовным учителем, вести за собой", – подчеркнула психолог душевные качества Лолиты Милявской.