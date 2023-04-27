"Сложности и проблемы": плюнувшая в россиян Дапкунайте погрязла в болоте

Ингеборга Дапкунайте призналась в плачевном состоянии на чужбине.

За последний год актриса Ингеборга Дапкунайте резко высказывалась в адрес России. Теперь она окончательно порвала все связи с ней. Об этом сообщил ее директор. По его словам, 60-летняя актриса не намерена поддерживать контакт со страной, в которой добилась славы и построила карьеру.

Стоит отметить, что до начала спецоперации Дапкунайте говорила совсем другие вещи. Она заявляла, что в нашей стране у нее семья, поэтому она не собирается бросать здесь все. При этом она признавала, что ей нечего делать в России.

"Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий", – говорила Ингеборга Дапкунайте.

Сейчас Ингеборга Дапкунайте живет в Брюсселе, куда перебралась окончательно. Актриса плюнула в россиян, уехала год назад и обосновалась там. Обратно в Россию она не планирует возвращаться. При этом Дапкунайте не отрицала, что ей было очень непросто распрощаться с Россией навсегда и признавалась, что ей тяжело.

"Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат", – признавалась Дапкунайте.

Таким образом она подтвердила, что каждый уехавший, и она в том числе, погряз в болоте проблем.