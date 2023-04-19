"Никто не знает, что было бы": разбитая жена прилюдно разрыдалась после жуткой аварии Диброва

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, который вчера попал в серьезное ДТП, рассказала о том, что случилось на самом деле.



Известие о том, что Дмитрий Дибров попал в аварию на северо-востоке Москвы, напугала многих. Но больше всего распереживалась, разумеется, юная супруга телеведущего Полина.

Сам Дмитрий, с которым любопытствующие связались уже в тот момент когда он еще только заполнял объяснительную, с легкостью отшутился. Дескать просто не успел перестроиться и слегка зацепил проезжавшую мимо полицейскую машину. Многодетная мать же, попытавшись разобраться в деталях аварии, схватилась за голову от возможных последствий.

В своем блоге морально разбитая жена прилюдно разрыдалась после жуткой аварии Дмитрия Диброва. Лишь по случайному стечению обстоятельств ее муж и кормилец семьи не пострадал.

"Если бы Дима повернул хотя бы на секунду раньше, машина бы влетела ровно в его дверь. К сожалению, никто не знает, что было бы", – ужаснулась Полина Диброва.

Добавила женщина и о том, что их супругом день не задался с самого начала. Водитель семьи перегородил автомобилем ворота, поэтому Дмитрий Дибров выехал на важную встречу с большим опозданием. Как стало известно, сейчас решается вопрос с программой "Кто хочет стать миллионером?", которая уже год не выходит в эфир.

Как говорят, проект может сменить не только название, но и ведущего. Поэтому Дибров, который вел шоу много лет очень нервничает из-за того, что останется без работы: он многодетный отец, и ему надо кормить детей и молодую жену.



К слову, о жене: сама же Полина в тот день тоже разрывалась между необходимостью отвезти детей в школу и запланированной генеральный уборкой. И лишь после внезапного звонка Дмитрия Диброва его жена поняла, что беспокоилась вовсе не о том...