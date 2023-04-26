"Вечерний Ургант" возвращается: Погнанный с экрана опальный ведущий приступил к работе

Стало известно, кто стал гостем программы Ивана Урганта.

Уже год любимая многими россиянами программа не выходит в эфир. Говорят, что шоу уже не вернется, ведь ее звезда собственноручно сожгла все мосты, покинув страну весной 2022-го. Своими действиями актер вызвал негативное отношение к себе у многих соотечественников и заработал опальную репутацию. Ивана Урганта даже называли "предателем" и буквально гнали с экрана разъяренные зрители.

Конечно, среди россиян есть те, кто ждет возвращение программы на Первый канал. И каждая новость с намеком на возобновление съемок – для них лучик надежды. На днях в Сети появился ролик, очень сильно напоминающий студию шоу. Ведущий – за своей стойкой, а напротив него – гость. Может сложиться впечатление, будто передача все-таки появится на экранах.

Однако, как оказалось, "Вечерний Ургант" возвращается часто, когда звезду программы зовут на корпоративы. Вот и на этот раз шоумен приступил к работе на частном мероприятии на Кипре и просто-напросто "разыграл" эфир. Его гостем стал скандально известный футболист Александр Кокорин.

Так что, пока это единственный формат программы, который может позволить себе актер. К слову, его коллеги по шоу до сих пор говорят, что оно не закрыто, а значит, надежда на возвращение на экраны есть. Иван Ургант вместе со своей командой недавно даже отпраздновал 11-летие передачи, закатив шумное мероприятие.