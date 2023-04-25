"Есть это невозможно": Вставшая на защиту Урганта Собчак смешала с грязью новое шоу Воли

Ксения Собчак жестко прошлась по Павлу Воле.

Одноименное шоу Ивана Урганта уже год не выходит на экраны. Говорят, что ведущий уже не вернется в эфир, ведь он сам сжег все мосты, удрав из России весной 2022-го года. А своими действиями вызвал к себе негативное отношение у многих соотечественников. Но на родине еще остались люди, которые встают грудью за опального шоумена. И Ксения Собчак – одна из них.

В одном из своих шоу журналистка обсуждает новости. И пройти мимо запуска нового шоу Павла Воли, которое, как считают некоторые россияне, сильно похоже на "Вечерний Ургант", не смогла. Скандально известная блондинка уже успела посмотреть выпуски, после чего смешала с грязью программу, публично выложив все ее недочеты.

Ксения Собчак отметила, что в шоу прослеживается явный посыл: "Мы лучше Урганта!". Но по факту, говорит звезда, его можно охарактеризовать фразой "сбитые летчики уже не взлетают". Новинку она сравнила с суши, купленными на заправке: мол, вроде выглядят так же, но вкус другой.

"Есть это все равно невозможно", – встала на защиту шоу Ивана Урганта блондинка.

Журналистке многое не понравилось: явное копирование американских передач, шутки, да и ведущий, который, по ее мнению, не сможет заменить коллегу с Первого канала. Не упустила она возможности уколоть Тину Канделаки, которая является продюсером программы. По словам Ксении Собчак, с таким руководителем она просуществует недолго.