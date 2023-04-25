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Вторник 25 апреля

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"Есть это невозможно": Вставшая на защиту Урганта Собчак смешала с грязью новое шоу Воли

"Есть это невозможно": Вставшая на защиту Урганта Собчак смешала с грязью новое шоу Воли
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Ксения Собчак жестко прошлась по Павлу Воле.

Одноименное шоу Ивана Урганта уже год не выходит на экраны. Говорят, что ведущий уже не вернется в эфир, ведь он сам сжег все мосты, удрав из России весной 2022-го года. А своими действиями вызвал к себе негативное отношение у многих соотечественников. Но на родине еще остались люди, которые встают грудью за опального шоумена. И Ксения Собчак – одна из них.

В одном из своих шоу журналистка обсуждает новости. И пройти мимо запуска нового шоу Павла Воли, которое, как считают некоторые россияне, сильно похоже на "Вечерний Ургант", не смогла. Скандально известная блондинка уже успела посмотреть выпуски, после чего смешала с грязью программу, публично выложив все ее недочеты.

Ксения Собчак отметила, что в шоу прослеживается явный посыл: "Мы лучше Урганта!". Но по факту, говорит звезда, его можно охарактеризовать фразой "сбитые летчики уже не взлетают". Новинку она сравнила с суши, купленными на заправке: мол, вроде выглядят так же, но вкус другой.

"Есть это все равно невозможно", – встала на защиту шоу Ивана Урганта блондинка.

Журналистке многое не понравилось: явное копирование американских передач, шутки, да и ведущий, который, по ее мнению, не сможет заменить коллегу с Первого канала. Не упустила она возможности уколоть Тину Канделаки, которая является продюсером программы. По словам Ксении Собчак, с таким руководителем она просуществует недолго.

25 апреля 2023, 08:00
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Осторожно: Собчак ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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