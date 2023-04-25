"Срочно требуется лечение": Бьющуюся в страшных конвульсиях Волочкову отправили в больницу

Что происходит с Анастасией Волочковой?

В начале года балерина всея Руси жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Блондинка ощущала боль в паховой области, надорванной из-за тренировок. Потом она пошла к врачу и услышала диагноз, который довел ее до слез. Правда, назвать его Анастасия Волочкова не смогла – забыла, с кем не бывает?

К счастью, молитвы о выздоровлении были услышаны: звезда снова может садиться на шпагат, выступать на сцене и радовать зрителей своими номерами. Так, недавно она примерила на себя амплуа певицы и вышла на сцену на мероприятии. Правда, ее номером остались довольны далеко не все.

Анастасия Волочкова пела, плясала, но вместо похвалы получила критику. Пользователи, посмотревшие ее выступление, отметили, что выглядит все это страшно, а танцовщица с солидным опытом, скорее, забилась в припадке.

"Боже, что за конвульсии предсмертные?" – возмущались злые языки, наблюдавшие за тем, как блондинка двигается с широко расставленными ногами.

Журналисты связались с психиатром Василием Шуровым, чтобы разобраться в причинах провального, по мнению россиян, номера. Как пишет Пятый канал, специалист отправил ее в больницу за помощью, потому что разглядел все признаки развития "алкогольной энцефалопатии".

"Ей уже срочно требуется лечение!" – констатировал психиатр.

Стоит отметить, что это лишь мнение человека, который не общался с балериной лично. И только она знает причины своих необычных танцев. Может быть, это задумка оригинальной Анастасии Волочковой, ведь она – творческая личность!