"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье

Анастасия Волочкова забилась в конвульсиях.

Балерину всея Руси постоянно критикуют: за откровенные наряды, иногда пошлое поведение, высказывания... А теперь злые языки добрались и до творчества артистки. Нет, речь не о шпагатах, к которым народ уже, кажется, привык. На этот раз Анастасии Волочковой досталось за довольно странный, по мнению поклонников, номер на сцене.

У танцовщицы, как известно, много талантов. Видимо, она вдохновилась успехом Ольги Бузовой и возомнила себя певицей. На одном мероприятии блондинка вышла на сцену с музыкальным номером. Она и пела, и плясала, вот только впечатлить строгую публику не смогла.

На странице Анастасии Волочковой появилось видео с тем самым выступлением. И, посмотрев его, пользователи под улюлюканье и гоготанье погнали артистку со сцены. В комментариях люди пишут, что, мол, звезде с ее "деревянной" хореографией и песнями "под фанеру" там просто не место.

"Ну и позорище! В зале все ржут. Заберите у нее микрофон, покажите выход. Боже, что за конвульсии предсмертные?", – рассуждают россияне с явной издевкой.

У людей не укладывается в голове, как балерина со стажем могла так нелепо двигаться. Точнее, как выразились критики, скакать как кузнечик вместо демонстрации грации и пластики. Впрочем, не важно, что говорят недовольные комментаторы. Сама балерина явно осталась довольна своим выступлением – а это самое главное.

"Сегодня было невероятно красивое мероприятие", – подписала кадры Анастасия Волочкова.