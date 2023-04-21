"В спальне": Развлекающаяся с мужиком под камерами Волочкова засветила пышную растительность

Анастасия Волочкова уединилась.

Балерина всея Руси не стесняется показывать публике свою личную жизнь. Было время, когда кавалеры у нее менялись буквально молниеносно: не успевали поклонники привыкнуть к одному "любимому", как появлялся новый. Однако в последнее время на любовном фронте у Анастасии Волочковой тихо.

По крайней мере о новых увлечениях она фанатам не рассказывает. Единственный, кого они видят рядом с ней часто, это Никита Джигурда. Но женатого музыканта с танцовщицей связывают исключительно дружеские отношения. Впрочем, ей и без кавалеров есть, кому подарить свою любовь.

И речь не о верной домработнице Лолочке, которой Анастасия Волочкова частенько поет дифирамбы. Балерина не раз признавалась, что самые теплые и искренние эмоции она испытывает к своему главному любимому мужчине — котику по имени Риччи. Накануне блондинка как раз сняла развлечения с питомцем на камеру.

Она запечатлела пышную растительность в одной из своих комнат – зеленый цветок, который жадно поедал питомец, а она в ответ на его действия хохотала.

"В моей спальне слаще", – сказала танцовщица, объяснив, что, несмотря на наличие травы во дворе, Риччи все равно приходит лакомиться цветком.

Происходящее умилило артистку. К тому же она показала еще пару трогательных кадров. На одном котик лежит у рабочего телефона хозяйке и мешает ей заниматься делами. А на другому запечатлена Лолочка, которая фонариком развлекает любимчика Анастасии Волочковой.